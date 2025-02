Roccaraso si prepara all’invasione bis attesi in migliaia L’ombra del riciclaggio sulle banconote da venti euro tantissime e tutte usate dai turisti

Leggi su Open.online

Mentre, la cittadina dell’Aquila invasa domenica scorsa dadicampani, sial bis di questa domenica, il comune si è attrezzato per effettuare controlli a tappeto. Oggi, 1 febbraio, sono già arrivati due pullmanci nella località e le piste da sci stanno già iniziando a riempirsi più del solito. La grande attesa, però, è per domani: si stima l’arrivo di almeno 3mila persone provenienti dalla Campania, compresa la tiktoker Rita De Crescenzo, come da lei stessa annunciato e da cui sarebbe partito l’esodo di massa. «Ci stiamondo a gestire la situazione. Siamo sicuramente più organizzati della settimana scorsa», rassicura il sindaco di, Francesco Di Donato. Dopo l’invasione di massa e il blocco della strada statale di domenica scorsa, infatti, il comune ha previsto una stretta per limitare l’arrivo degli autobusci: massimo 100, con accesso regolato in base a targhe alterne e due punti di approdo per i, uno sulla statale 17 e l’altro a Castel di Sangro.