Notizie.com - Roccaraso, il caso delle banconote da 20 euro durante l’invasione dei turisti: cosa sta accadendo

Troppeda 20in circolazionedeinapoletani nella località sciistica di. È giallo, indagini in corso., ilda 20deista(Ansa Foto) – notizie.comIndagini in corso su un possibile giro di riciclaggio aper troppeda 20che hanno allertato gli investigatori nel pieno deldeinel primo weekend di febbraio.Al lavoro, finanzieri e carabinieri, in correlazione in particolare con gite organizzate o promosse da influencer tramite profili social su TikTok e Instagram. L’attenzione, come scritto, si starebbe concentrando in particolare su una massiccia circolazione dida 20le 24 ore in cui la località sciistica preferita del Sud Italia è stata letteralmente invasa danapoletani.