Vicenzatoday.it - Ristorante abusivo scoperto in uno scalo ferroviario: multa da 5.000 euro

Leggi su Vicenzatoday.it

Durante un controllo congiunto della Polizia Ferroviaria di Vicenza e della Guardia di Finanza di Thiene, sono emerse irregolarità in un esercizio commerciale situato nellodi un comune dell’Alto Vicentino. L’attività, autorizzata solo come mensa per i soci di un’associazione.