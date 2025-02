Ilrestodelcarlino.it - Rischia di soffocare con un pezzo di pizza ad Ancona, salvato da un finanziere fuori servizio

, 1 febbraio 2025 — Aveva mangiato un trancio di, al piazzale Loreto di, ma dopo averlo ingerito erano iniziati i guai. Sono stati minuti di apprensione quelli vissuti da un anziano residente nel capoluogo dorico, dato che ildi cibo che stava tentando di digerire gli era rimasto in gola, ostruendogli le vie aeree endo così di portarlo alla morte per soffocamento. La sua vita, fortunatamente, è stata messa in salvo grazie all’intervento di unin quel momento era— il brigadiere capo Giuseppe Petruccelli, 57 anni, originario di San Marco in Lamis (Foggia) e in forza al Comando provinciale di— che gli ha praticato la manovra di Heimlich. I fatti, come raccontano i finanzieri del Comando provinciale del capoluogo dorico, sono avvenuti ieri pomeriggio.