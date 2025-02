Ilrestodelcarlino.it - Ripartenza Ascoli, buona la prima per Cudini: Varone e Carpani piegano il Carpi

Piceno, 1 febbraio 2025 – L’si rialza cone torna a vincere dopo quasi un mese e mezzo. I bianconeri si impongono 2-1 con le reti di, rischiano qualcosa nel finale, ma centrano tre punti meritati. In tribuna a sorpresa si rivede Massimo Pulcinelli. Quella che ha condotto all’impegno colè stata una settimana particolarmente infuocata. Nel corso della partita il patron viene beccato più volte dai cori di contestazione. Così come il direttore generale Domenico Verdone, invitato a dimettersi qualche giorno fa dagli ultras. In campo il Picchio disi presenta con una veste tatticamente rinnovata. Con il suo 4-3-3 i bianconeri sono aggressivi, corti e compatti. Rinunciare inizialmente al classico trequartista centrale comporta l’inevitabile esclusione di Tremolada, ma dal punto di vista del gioco sono numerosi i benefici.