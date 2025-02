Rientro migranti da Albania Pd | Spreco insostenibile risorse Renzi | Servizio traghetti

Leggi su Corrieretoscano.it

Marco Simiani, deputato toscano Pd, al centro di Gjader in questi giorni insieme ai parlamentari dem Chiara Braga, Matteo Orfini, Andrea Casu: "Abbiamo visitato il centro di Gjader. Alla vigilia di questa decisione, nessuna delle persone con cui abbiamo parlato – 19 cittadini del Bangladesh e 8 egiziani – aveva avuto un contatto diretto con il proprio avvocato.