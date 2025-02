Ilrestodelcarlino.it - Ridateci i cassonetti della spazzatura

Mi permetto di evidenziare i seguenti aspetti sul ripristino dei tradizionaliper la raccoltacarta a Modena. 1) non vedo il motivo per cui con esso si disincentiva la raccolta differenziata 2) eviterebbe invece di conferirecarta entro sacchi di plastica 3) ripristinerebbe la corretta privacy (posto che i sacchetti distribuiti sono personalizzati) 4) eviterebbe una permanenza di accumuli di carta presso l'abitazione e conseguenti disagi 5) consentirebbe una raccolta non più rigidamente prefissata, ma funzionale e armonica alle esigenze variabili nel tempo 6) l'antisociale anche oggi può facilmente sfuggire alla regola utilizzandodestinati ad altro (es. potature) e, come beffa, invece l'eventuale cittadino coscienzioso non può porvi rimedio non essendo accessibili i correttiMeglio senz'altro il precedente sistema.