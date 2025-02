Ricerca dal Mur oltre 97 milioni di euro per l’Università di Napoli Federico II

Leggi su Ildenaro.it

Il Ministero dele della(Mur) ha pubblicato le graduatorie di assegnazione del Fondo Italiano per la Scienza – Fis 2. Per la Campania le risorse sono assegnate ai progetti dipresentati daldegli StudiII con uno stanziamento complessivo di 9.765.673,13. In dettaglio, i macrosettori di studio finanziati sono quelli delle ‘life sciences’ (4.144.584,03), ‘physical sciences and engineering’ (4.299.611,80) e ‘social science and humanities’ (1.321.477,30). ”Non c’è futuro – ha dichiarato il Ministro dele della, Anna Maria Bernini – se non c’è. È per questo che noi vogliamo e dobbiamo investire sulle nostre eccellenze. Vogliamo farlo con contributi stabili, che diano prospettive e certezza al lavoro dei nostritori.