Anteprima24.it - Riapre la tratta ferroviaria Benevento-Cancello

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Vedere i primi treni testare la rinnovata lineain attesa del suo completamento ha stupito e contrariato molti uccelli del malaugurio e maggiordomi della Garbatella, ma non il Partito Democratico della Valle Caudina.La, inaugurata nel lontano 1910, non era stata mai oggetto di un intervento di ammodernamento e messa in sicurezza tanto corposo (smart station, attrezzaggio, nuovi locomotori, nuove stazioni, sostituzione binari, etc), frutto dell’ingente investimento di 200 milioni di euro della Regione Campania, governata da questo centrosinistra e, per fortuna, non dal centrodestra che si limitò nel 2012 a comprare un solo convoglio, per giunta usato.Imprevisti e qualche fisiologico intoppo burocratico hanno rallentato i lavori, esasperando tanti pendolari da anni costretti a lunghe traversate in autobus.