Lanazione.it - Riapre dopo i lavori la Biblioteca Palagio di Parte Guelfa

Firenze,1 febbraio 2025 - Sono terminati istrutturali di ammodernamento, finalizzati a garantire l’accessibilità di tutta la struttura, delladiche adesso, rinnovata,al pubblico lunedì 3 febbraio con il consueto orario: lunedì dalle 14 alle 22, da martedì a venerdì dalle 9 alle 22, sabato dalle 9 alle 13 e domenica da settembre a giugno dalle 10 alle 18. “Una riapertura attesauna serie di interventi per rendere più accessibile lae per migliorare i locali interni” ha spiegato l’assessore alla cultura Giovanni Bettarini. “Si trova in un luogo storico e bellissimo, la Chiesa medievale di Santa Maria sopra Porta, e nel corso del tempo ha avuto varie funzioni, dall’essere sede delle riunioni dei Capitani diall’ospitare i pompieri fino a diventarenel 1907.