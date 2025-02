Biccy.it - Rettore la spara grossa in diretta e si scusa: “Non volevo offendere”

Leggi su Biccy.it

A una settimana dall’ultima polemica nata durante la seconda puntata di Ora O Mai Più, Donatellaha alzato un altro polverone. Giudicando l’esibizione di Loredana Errore sulle note de La Notte, la giurata ha detto: “Hai tirato fuori un vibrato eccezionale, mi sembravi quasi una ne*ra sei stata brava“. La Errore ha subito ripreso Donatella: “Grazie, sicuramente una voce black, nera. Quella che hai detto non è una bella parola”. La cantante però si è rimangiata tutto: “Nera, nera ho detto“.Inutile fingere di aver sentito male, la G era evidente e poco dopo lasi èta con il pubblico: “Riguardo a quello che ho detto primadire una cosa veloce. Ho messo una G in più, mi scuso, nonfarlo. Ma non c’era nessun intento negativo. Io amo le persone di colore, anzi amo gli individui di tutti i colori.