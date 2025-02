Bergamonews.it - Retegui sbaglia, Milinkovic-Savic salva il Torino: a Bergamo finisce 1-1

Leggi su Bergamonews.it

Atalanta-1-1Marcatori: 35? Djimsiti, 40? MaripanAtalanta (3-4-1-2): Rui Patricio; Djimsiti, Hien, Kolasinac (30? Toloi); Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri (58? Cuadrado); Brescianini (57? Samardzic); De Ketelaere (57? Pasalic),(85? Scamacca). A disp. Rossi, Obric, Palestra, Sulemana, Cassa, Scamacca. All. Gasperini(4-2-3-1):; Pedersen (46? Walukiewicz), Maripan, Coco, Sosa; Ricci, Tameze (76? Gineitis); Lazaro (85? Masina), Vlasic, Karamoh (63? Njie); Adams (63? Sanabria). A disp. Paleari, Donnarumma, Yesin, Linetty, Elmas, Ciammaglichella, Dembele. All. VanoliArbitro: PiccininiAmmoniti: 45’+1 Coco (T), 51? Walukiewicz (T), 72? Tameze (T),(T)Espulsi: –Note: 22.547 spettatori, incasso di 531.908,81. Al 72?(T) para un rigore a(A)Il racconto della partita97? –al Gewiss Stadium: 1-1 tra Atalanta e96? – Fallo in attacco su Masina, respira ila pochi secondi dalla fine95? – Si giocherà fino al 96? per il tempo perso dopo lo scontro tra Cuadrado e Njie94? – Ultimo assalto dell’Atalanta: tiro di Samardzic deviato in corner.