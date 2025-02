Bergamonews.it - Retegui dagli undici metri manca il colpo del ko: il Torino ferma l’Atalanta sull’1-1

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Come all’andata, un film già visto. 26 agosto e 1 febbraio: in mezzo c’è il mondo, anche climatico, ma non il comun denominatore delle sfide tra Atalanta e: le mani del portiere granata Milinkovic-Savic sui rigori nerazzurri. Su Pasalic all’Olimpico Grande, sual Gewiss Stadium. Sarebbe stato un punto in estate, sarebbero stati tre stavolta. La Dea però si trova a doversi accontentare di un 1-1, dopo una partita in cui più di una volta èto davvero solo l’ultimo spunto.Sotto la pioggia battente che cade incessantemente su Bergamo, il tributo a Emiliano Mondonico unisce le due tifoserie prima del fischio d’inizio — e a proposito di unioni, la Nord celebra i 25 anni del gemellaggio con l’Eintracht Francoforte con striscione e sciarpata. La festa è anche per il ritorno di Gianluca Scamacca, alla prima convocazione dopo quasi sei mesi (sotto gli occhi del ct Spalletti, presente in tribuna) e l’operazione al crociato: acclamatissimo, nonché unica alternativa d’attacco in panchina visto che Lookman è ai box, Zaniolo è in partenza verso Firenze e Maldini ha firmato stamattina.