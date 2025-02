Juventusnews24.com - Renato Veiga Juve, Thiago Motta presenta l’ultimo nuovo arrivato: «Lo vedo in diverse posizioni, ne abbiamo parlato. Vi posso dire questo su di lui»

Thiago Motta in conferenza stampa: le dichiarazioni pre Juventus-Empoli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juventus–Empoli. Le dichiarazioni del tecnico dei bianconeri su Renato Veiga IN ALTRI RUOLI – «Sì, ha giocato come terzino e come centrocampista. Ho discusso questo argomento con lui, come ho fatto sempre: io lo vedo in diverse posizioni. Quando avremo bisogno, se avremo bisogno, verrà discusso prima, come è stato per Weston e gli altri giocatori, devono essere convinti».