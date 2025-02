Gqitalia.it - Relazione aperta: istruzioni per l'uso. Piccolo manuale di sopravvivenza per principianti ed esperti

Leggi su Gqitalia.it

sì o no? Prima o poi, molte coppie si trovano a porsi questa domanda. Spesso succede dopo anni di monogamia, ma sempre più frequentemente la richiesta di aprire il rapporto arriva in momenti diversi della, a prescindere dal tempo passato insieme. È un tema che può scatenare curiosità, timori e, talvolta, profonde riflessioni.Un passaggio illuminante sulla questione arriva dal (bellissimo) saggio postumo di Michela Murgia, Dare la vita, pubblicato nel gennaio 2024 da Rizzoli. Tra le molte suggestioni che l'autrice e attivista femminista ci ha lasciato, una frase in particolare offre una prospettiva - per tanti - inedita e potente sulle relazioni non convenzionali: «La struttura dei rapporti queer (dove per queer s'intende, appunto, tutte quelle formule non convenzionali e binarie di, Ndr) rigetta la fedeltà e richiede l'affidabilità.