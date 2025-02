Ilrestodelcarlino.it - Reggiana piega Cremona 78 a 51: alto livello e dominio a rimbalzo

Reggio Emilia, 1 febbraio 2025 – Bastano cinque minuti giocati a unquantomeno decoroso alla Unahotels per rispettare il pronostico e avere ragione di unaoggettivamente più debole e, per di più, sorretta da buone percentuali solo nei primi 20’. Come previsto con Faye, Faried e Gombauld (di nuovo tra i 12 in campionato per il forfait di Winston) i reggiani dominano letteralmente sotto i tabelloni. Dove la Vanoli, già debole, fa i conti anche con la serata no di Owens. Sospinta dal trio di lunghi, con Faye debordante, la truppa di Priftis ha chiuso i conti della contesa in avvio di terzo quarto, dopo i primi due giocati con intensità rivedibile. Trascinata dalla grinta di Faye e dalla “verve” di Barford, Reggio ha iniziato la frazione con un perentorio 14-0 che ha tolto ogni velleità ai lombardi.