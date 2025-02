Iodonna.it - Reflusso, gastrite e iperacidità sono le cause più frequenti del bruciore di stomaco. Quali sono le strategie naturali per ridurre il disagio?

Leggi su Iodonna.it

Ilgastroesofageo non è una malattia, tanto che può verificarsi in modo fisiologico diverse volte durante la giornata senza provocare sintomi o causare danni alla mucosa dell’esofago. Diventa un vero e proprio disturbo quando causa sintomi specifici come il(pirosi) e il rigurgito acido per l’incapacità della normale barriera antidi proteggere da frequenti e anomale risalite di materiale più o meno digerito dallo. Esistono però dei piccoli rimedi e consigli pratici che posfare la differenza per alleviare ildi. L’endocrinologa Serena Missori li suggerisce nel suo libro “Stop– Con dieta specifica, menù stagionali edel Metodo Missori-Gelli®” (Edizioni LSWR). Leggi anche ›di: dal limone all’infuso alla malva, i rimedi che funzionano Sette rimedida provare contro ildiRadice di alteaHa proprietà lenitive e antinfiammatorie.