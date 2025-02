Dilei.it - Re Carlo, divorzio Harry e Meghan Markle, chi ha più da perdere

Leggi su Dilei.it

Repotrebbe presto dover affrontare un altro problema, ildi. I rumors si sono fatti più insistenti negli ultimi tempi tanto da rendere plausibile un’imminente separazione., il problema di ReSedivorziassero davvero, Resi troverebbe di fronte a una situazione spinosa circa suo figlio. Infatti, è probabile che il Duca di Sussex pensi di tornare in Inghilterra in seguito alla separazione dalla moglie. Anche perché, da quando alla Casa Bianca c’è Donald Trump,non è gradito negli States.Ma cosa potrebbe fare una volta tornato a Londra? Certo, non potrebbe riprendere il suo ruolo a Corte. William non lo tollererebbe e poi è troppo una mina vagante per affidargli incarichi delicati in rappresentanza della Corona.