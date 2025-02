Rompipallone.it - Razzismo in Serie A, insulti pesanti: ecco cos’è successo

Ultimo aggiornamento 1 Febbraio 2025 21:09 di redazioneBruttissima figura del calcio italiano: un triste caso diin questo turno di campionato diAPurtroppo una delle piaghe più brutte del calcio, in particolare quello italiano, è il. Spesso troppi episodi di questo genere hanno preso il sopravvento sulle partite, a volte obbligando gli arbitri ad interrompere momentaneamente o definitivamente la partita.Con il passare degli anni si sono inasprite le pene e dal punto di vista della sensibilità si è fatto sempre di più per tenere lontano ildal calcio e dalla vita di tutti i giorni. Purtroppo a volte nemmeno questo basta e ci troviamo a raccontare di nuovo fatti del genere, intollerabili.Cori erazzista nel match diAAlle ore 18:00 del primo febbraio è andata in scena la gara tra Atalanta Torino, terminata 1-1 grazie ai gol di Djimsiti e Maripan.