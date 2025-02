Tpi.it - Rapito: tutto quello che c’è da sapere sul film

: trama, cast e streaming delsu Rai 3Questa sera, sabato 1 febbraio 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in ondadel 2023 diretto da Marco Bellocchio, basato sul caso di Edgardo Mortara, un bambino ebreo di Bologna sottratto alla famiglia dalle autorità ecclesiastiche nel 1858, al fine di essere convertito al cattolicesimo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Trama1851. Edgardo Mortara è il sestogenito di Salomone Mortara, detto “Momolo”, e Marianna Padovani, ebrei di Bologna, città all’epoca sotto la sovranità dello Stato Pontificio. Credendolo malato e in fin di vita, la domestica cristiana Anna Morisi gli somministra in segreto il battesimo, per paura che alla sua morte vada a finire nel limbo.Il bambino sopravvive, ma sette anni dopo Anna racconta del battesimo a Pier Feletti, capo dell’ufficio bolognese dell’Inquisizione: il sacramento avrebbe reso il bambino irrevocabilmente cattolico, e poiché le norme dello Stato Pontificio vietano che un cristiano sia cresciuto da non cristiani, Feletti decide di togliere il bambino alla famiglia.