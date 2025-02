Rapito | la storia vera dietro il film di Marco Bellocchio

Leggi su Cinefilos.it

: laildiIl caso Mortara – riscoperto a partire dagli anni Novanta del Novecento e recentemente portato al cinema dacon il(qui la nostra recensione) – è stata una celebre causa italiana che ha catturato l’attenzione di gran parte dell’Europa e del Nord America negli anni Cinquanta e Sessanta dell’Ottocento. Riguardava il sequestro da parte dello Stato Pontificio di un bambino di sei anni di nome Edgardo Mortara alla sua famiglia ebrea di Bologna, sulla base della testimonianza di una ex domestica che aveva amministrato un battesimo d’emergenza al bambino quando si era ammalato da neonato.Mortara crebbe dunque come cattolico sotto la protezione di Papa Pio IX, che rifiutò le disperate suppliche dei genitori per il suo ritorno.