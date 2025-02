Cultweb.it - Rapito e l’incredibile storia vera di Edgardo Mortara che ha ispirato Marco Bellocchio

Nel cuore dell’Italia del XIX secolo, una vicenda drammatica scosse le fondamenta dello Stato Pontificio e destò l’attenzione dell’opinione pubblica internazionale., un bambino ebreo di sei anni, venne strappato alla sua famiglia per ordine della Chiesa, in seguito a un battesimo segreto effettuato da una domestica cattolica. Il suo rapimento scatenò proteste e polemiche, diventando un caso emblematico della tensione tra autorità religiosa e diritti civili., con “”, riporta alla luce questa, dai contorni tragici.Il rapimento di(fonte: Wikipedia/autore Moritz Daniel Oppenheim)La vicenda diha origine nel 1851. Il piccolo nasce in una famiglia ebraica di Bologna. A causa di una malattia, la domestica cristiana, Anna Morisi, temendo per la sua anima, decide di battezzarlo di nascosto.