Rapine con aggressione, sgominata banda di sei persone

Tempo di lettura: 2 minutiLa Polizia ha fatto luce a Napoli su duecon aggressioni violente alle vittime. Seisono state raggiunte da misure cautelari in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip e richiesta dalla Procura di Napoli. I destinatari hanno un’età compresa tra i 24 ed i 34 anni. Per uno è stata disposta la custodia in carcere, per tre gli arresti domiciliari, per uno l’obbligo di dimora e per un sesto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Rapina aggravata, lesioni aggravate e per uno di loro anche tentato omicidio i reati ipotizzati. La notte di domenica 28 aprile dell’anno scorso, nei pressi di Piazza Bellini, un giovane del posto, accortosi del furto del cellulare commesso ai danni della sua fidanzata, aveva tentato di trattenere l’autore, subendo una violentada quest’ultimo e da altri cinque accorsi in suo aiuto: la vittima ha riportato lesioni giudicate guaribili in 3 giorni.