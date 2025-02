Veneziatoday.it - Rapina al ragazzo delle consegne della pizzeria Apollo

Inseguono un rider per la consegnapizze, lo minacciano con una mazza da baseball e ilè costretto a consegnare tutti i soldi. È successo giovedì sera. «Hanno chiamato per fare l'ordine e hanno dato apposta un indirizzo sbagliato - raccontano dalladi via Bissuola -.