Ranking ATP, restano 11 gli italiani in top100. Balzo di Bellucci, difficile accrescere il contingente a breve

Nell’aggiornamento di lunedì 3 febbraio si confermeranno 11 glitra i primi 100 nelATP: non ci sono particolari scossoni alla classifica e quindi nella graduatoria live comanda sempre in maniera tranquilla Jannik Sinner, in vetta con 11830 punti.Il numero 2 d’Italia è Lorenzo Musetti, 17° a quota 2650, mentre sono uno vicino all’altro Matteo Berrettini, 33° a quota 1430, seguito da Lorenzo Sonego, 34° a 1376, e Flavio Cobolli, 35° a 1372. Appena più staccati Matteo Arnaldi, 39° a 1275, e Luciano Darderi, 46° con 1183.Più indietro gli altri: Luca Nardi è 80° a quota 706, ma l’azzurro è ancora in corsa a Koblenz, mentre sono uno vicino all’altro anche Fabio Fognini 90° a quota 629, Francesco Passaro, 91° con gli stessi punti, e Mattia, che con i 19 punti netti presi a Montpellier guadagna 6 posti ed è 92° a quota 624.