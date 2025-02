Lopinionista.it - Rai Radio2 unica radio ufficiale di Sanremo 2025

ROMA – Con oltre 100 ore di programmazione dedicata, Raisi confermadi, firmato Carlo Conti. Tutto il Festival in diretta, il backstage esclusivo dalla Blueroom con le sensazioni a caldo dei cantanti in gara, interviste e retroscena dalla Città dei Fiori, per entrare nel cuore della musica, raccontare e vivere minuto per minuto le emozioni e le curiosità dell’evento musicale dell’anno, e non solo.“Vi porteremo nel cuore del Festival – promette la direttrice di Rai, Simona Sala – Esseresignifica che solo sul nostro canale gli ascoltatori possono godere in diretta delle serate dicon le canzoni in gara e del backstage esclusivo dalla Blueroom, lo studio di Raidove tutti i cantanti raccontano le loro emozioni a caldo, subito dopo la loro esibizione”.