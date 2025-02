Liberoquotidiano.it - Rai 1 vince la serata con l'anti-Priebke: il guizzo de "La farfalla impazzita"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (La- Rai 1) Non demorde l'impegno Rai per la Giornata della Memoria, coronato nelladi mercoledì dal film per la tv La, tratto dal romanzo autobiografico di Giulia Spizzichino scritto con Roberto Riccardi. Il titolo deriva dal soprannome di Giulia, ebrea sopravvissuta al rastrellamento del ghetto di Roma che durante la guerra perse 26 famigliari e che nel 1994 fu testimone chiave nel processo in Argentina per la condanna e l'estradizione del criminale nazista Erich. E gli ascolti hanno premiato la scelta: il primo canale ha vinto il prime time con 3.466.000 spettatori e il 18.43% di share, punte del 20% nell'emozionante finale dove si vedono immagini reali dei processi a