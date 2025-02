Ilrestodelcarlino.it - Raffica di furti nelle case a Moie. Ad agire sarebbe una banda

diabitazioni del territorio comunale didi Maiolati Spontini. Nel tardo pomeriggio di giovedìro stati compiuti diversi blitz all’interno dellein un ampio raggio compreso tra via Petrarca, via Ceccacci e via Manzoni, mentre un ulteriore colpo nonandato a buon fine in via Brodolini, dove i malviventiro stati messi in fuga da alcuni residenti, che l’avrebbero poi visti scappare. Non è da escludere la pista che condurre ad un’unica, vista una simile matrice nel compiere i raid negli appartamenti: ed ovvero la grande veemenza con la quale sono stati perpetrati. In alcune situazioni sono stati segnalati vetri infranti e persino suppellettili distrutti. Da una singola casaro stati portati via oggetti in oro, ma il bottino complessivo resta ancora tutto da quantificare.