Ilrestodelcarlino.it - Quindicenne rapinato per una catenina in stazione a Cesena: arrestati aggressore e complice

, 1 febbraio 2025 – Si sono aperte le porte del carcere per uno dei due uomini che martedì avevanounin, con l’intento di rubargli lache portava al collo. Per l’altro, suo, è invece stata disposta la misura degli arresti domiciliari. La tempestività della richiesta di aiuto e il rapido intervento della polizia hanno in effetti permesso di identificare immediatamente i presunti responsabili di quanto accaduto e allo stesso tempo di recuperare il maltolto per poi restituirlo al legittimo proprietario. Rapina nella zona dellaferroviaria I fatti si erano verificati nell’area quotidianamente frequentata da migliaia di studenti, che in questa occasione si è confermata un nervo scoperto in termini di sicurezza – anche – per i giovanissimi frequentatori.