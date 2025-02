Ilfattoquotidiano.it - Quindicenne abusata nei bagni della scuola a Genova, indagato uno studente di 16 anni

Trascinata dentro uno sgabuzzino vicino airiservata ai ragazzi durante la ricreazione e. La violenza sessuale è stata riferita da una 15enne prima a una professoressa, poi denunciata ai carabinieri e quindi confermata in un incidente probatorio. A indagare la Procura per i minorenni diche ha chiuso l’inchiesta su unodi 16indicato come il violentatore entrato in azione a fine del 2023. La pm Francesca Ghiglione ha chiuso e notificato l’avviso di conclusione indagini preliminari ai legali delloper violenza sessuale continuata e aggravata e che potrebbe dunque andare a processo.Il ragazzi qualche giorno dopo i fatti avrebbe anche aggredito e minacciato altri studenti amicigiovane vittima che, dopo aver saputo quanto era accaduto, avevano chiesto spiegazioni direttamente all’autore degli abusi.