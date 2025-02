Iodonna.it - Questione di contrasti. E di eleganza. Le regole per il perfetto look a blocchi di colore

La primavera-estate 2025 alle porta saluta il ritorno di una tendenza dalla lunghissima storia, non solo in campo fashion: il color-block. Un sapiente gioco diaccende gli outfit della prossima stagione calda. Come vestirsi a febbraio: 5cool da copiare X Leggi anche › Come vestirsi a febbraio 2025? 5invernali easy chic da copiare La più antica tecnica di abbinamento cromatico fa faville neidella prossima stagione.