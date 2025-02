Liberoquotidiano.it - Questa è una crisi di sistema aperta dalle toghe

Giorgia Meloni guida una maggioranza forte, l'Italia ha il governo più stabile d'Europa, i consensi dopo oltre due anni a Palazzo Chigi sono in crescita. La legislatura è in discesa, ma la velocità di crociera è rallentata da forze che puntano a logorare l'esecutivo, fino a farlo insabbiare. Non potendo impedire al governo di arrivare alla scadenza, puntano a indebolirlo, confidando anche in uno scenario internazionale con molte ombre. Questo lavoro di sfiancamento non è in grado di farlo la sinistra parlamentare, in piena bancarotta culturale, senza popolo. L'opera di demolizione è affidata a undi potere di cui la magistratura è solo il fronte più visibile, sorvegliato e protetto dall'esercito dell'alta burocrazia, da funzionari irresponsabili e inamovibili, che con i tribunali disfano il programma del centrodestra.