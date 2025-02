Ilfoglio.it - Quella battuta di D'Alema su Berlusconi che rischia di valere per Meloni

“La nostra tragedia è che i magistrati hanno ragione su, maha ragione sui magistrati”. La vecchiaattribuita a Massimo D’di, mutatis mutandis, anche per Giorgia. È indubitabile che le procure vogliono continuare a pascolare abusivamente nei terreni della politica o peggio a tenerla sotto tutela, che è come dire sotto ricatto, come un Consiglio dei Guardiani della Costituzione che agisce in nome della teologia del “controllo di legalità”. Ma è altrettanto indubitabile cheaspira a scavalcare quelli che ai suoi occhi sono intralci all’azione di governo non legittimati direttamente dall’unzione del voto popolare. I magistrati, inutile dirlo, sono più avanti nell’opera: ci lavorano – con la complicità più o meno ignava dei parlamenti e dei governi – da almeno quarant’anni, da quando l’avvocato Domenico Marafioti denunciò i primi segni dell’esondazione in un profetico pamphlet intitolato La supplenza.