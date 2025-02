Ilgiorno.it - Quei bimbi mai nati. La rimozione shock davanti al giudice: "Fate altri accertamenti"

Prima le famiglie chiedono che si scavi ancora. E poi, forse, valuteranno la possibilità di accettare un risarcimento economico. È iniziata ierial gup Gaia Sorrentino l’udienza preliminare per la vicenda della presuntairregolare di oltre duemila feti al Vantiniano da parte del Comune, stando all’accusa senza darne adeguatamente conto ai genitori. Imputate sono due funzionarie della Loggia, la responsabile dei servizi cimiteriali Monik Liliana Ilaria Peritore e la direttrice di settore, Elisabetta Begni, che rischiano il processo per vilipendio di tombe e di cadavere. Tutto iniziò tre anni fa: un giorno una mamma recandosi al cimitero non trovò più la bara del figlioletto mai nato. Sollecitato da sedici famiglie che si riunirono in una class action, il pm Antonio Bassolino, titolare del fascicolo prima del suo trasferimento a Napoli, mise sotto sequestro i quattro settori del camposanto destiai feti inumati tra il 2008 e il 2016.