Quante Vite Giorgio Vasari! Una mostra e molti eventi lo ricordano ad Arezzo

Gli anniversari servono soprattutto a riaprire i depositi e i 450 anni dalla morte hanno promosso unae altricollaterali ad, patria di, pittore e architetto considerato il fondatore della storia dell’arte per “Lede’ più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a’ tempi nostri” (1550), naturalmente tutti maschi e quasi tutti toscani. Laprincipale, prorogata fino al 2 marzo, si svolge nel palazzo di piazza San Francesco, attiguo alla chiesa omonima con la Leggenda della Vera Croce di Piero della Francesca nell’abside affrescata: in mezzo un bar tutto nero stile Twiga, con statue dorate e Super tuscan. Sui due piani del museo sono esposti quadri in massima parte provenienti dagli Uffizi: temi sacri, ritratti e soprattutto allegorie.