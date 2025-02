Ilrestodelcarlino.it - Quando curare può diventare anche un lusso

Toccare il malato è ormai “vietato”. Visitare, auscultare, prendersi cura del paziente non è più una prassi consolidata. Non per evitare la contaminazione, come in una catena di produzione, ma per ridurre il carico di lavoro di sanitari sottopagati e stremati. I reparti sono pieni di giovani professionisti, ultra trentenni neolaureati, in divise che vanno dal bianco al blu. Nella loro freddezza sembrano divi del grande schermo: distaccati, frettolosi, distanti. Non guardano più negli occhi i pazienti. Il personale sanitario del 2025 sembra aver smarrito la vocazione: sorridere, toccare, confortare i malati è diventato un. Rassi, trasmettere speranza, accarezzare l’anima di chi soffre sembra quasi vietato. Un tempo, l’ospedale era un luogo di sollievo. Oggi, la vecchia generazione di sanitari sembra svanita, e la nuova appare insoddisfatta.