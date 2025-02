Puntomagazine.it - Qualiano: pusher in manette, in casa cocaina e hashish

, preso20enne incensurato. Nella suai Carabinieri trovanoe bilancini di precisioneAi carabinieri della locale stazione hanno arrestato per droga un 20enne incensurato del posto.I militari, con il prezioso contributo del nucleo carabinieri cinofili di Sarno, hanno perquisito l’abitazione del giovane.Rinvenuti e sequestrati 10 grammi disuddivisa in 29 dosi e 5 grammi di. Sequestrati anche 2 bilancini di precisione e 140 euro in contanti.Era tutto nascosto in un armadietto metallico all’ingresso dell’appartamento e nel vano sella dello scooter del 20enne. L’arrestato è in attesa di giudizioNota stampa – Comando Provinciale Carabinieri di NapoliL'articoloin, inproviene da Punto! - Il web magazine.