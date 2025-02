Puntomagazine.it - Qualiano, Di Procolo e Russo: Basta chiacchiere, servono i fatti

: il punto di vista dei Consiglieri di minoranza che davanti all’autocelebrazione dell’amministrazione chiedono serietàNegli ultimi giorni, l’amministrazione De Leonardis ha celebrato eventi che, di straordinario, non hanno proprio nulla. Foto, interviste, tagli del nastro. ma per cosa? In certe situazioni, l’unica cosa da fare sarebbe stata chiedere scusa ai cittadini per i ritardi e i disagi, non festeggiare come se avessero compiuto un’impresa.Un esempio su tutti: la riapertura di Via Camaldoli. Dopo più di quattro anni di attesa, con i residenti costretti a vivere accanto a una strada bloccata e piena di rifiuti, finalmente si è intervenuti. Ma invece di riconoscere il proprio ritardo, il sindaco e la sua giunta si sono messi in posa per le foto, come se avessero regalato alla città un’opera straordinaria.