Psg Kvaratskhelia stecca alla seconda partita | si divora il gol dell’1-0 e Luis Enrique lo sostituisce al 58?

Non unamemorabile da parte disuapresenza al Psg. Contro il Brest è Dembélé che si prende la copertina. Con un tripletta affonda la squadra che poi il Psg affronterà anche in Champions. Lafinisce 2-4 per i parigini e in nessuno dei 4 gol c’è lo zampino del georgiano.Anzi, come riporta Rmc Sport, pare proprio che Kvara non fosse in giornata visto la pgol che si è letteralmenteto sullo 0-0. Ed è probabile chenon lo abbia sostituito al 58? per preservarlo. Chi lo ha sostituito, Desire Doue, ha poi fornito l’assist per il 4-2.KVARA QUI RATE L’OCCASION D’OUVRIR LA MARQUE !!!TOUJOURS 0-0 !pic.twitter.com/m1g7fdx3pi— RMC Sport (@RMCsport) February 1, 2025La prima dicol Psg: “Nel primo tempo eraricerca di sé, nel secondo il suo primo assist”Ieri sera Khvitchaha esordito con la maglia del Psg contro il Reims.