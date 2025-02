Ilgiorno.it - Prova a prendermi debutta al Teatro Nazionale di Milano, dal film campione d’incassi al musical

– “”, un blockbuster da recitare, cantare, e ballare. In bilico tra grande schermo e palcoscenico, infatti, ilcon Leonardo Di Caprio e Tom Hanks approda pure in Italia in forma dicon libretto di Terrence McNeally, canzoni di Marc Shaiman e Scott Wittman. La regìa è invece di Piero Di Blasio. Debutto a, sul palco del, il 27 febbraio e repliche fino al 16 marzo legate a doppio filo con la versione teatrale portata in scena a Broadway da Jack O’Brien nel 2011. Ilsul truffatore Frank Abagnale, che Steve Spielberg ha attinto nel 2002 dall’autobiografia pubblicata con lo stesso titolo nell’80 da Abagnale e Stan Redding, vede in questa trasposizione italiana Claudio Castrogiovanni nel ruolo di quel Carl Hanratty interpretato al cinema da Hanks, Tommaso Cassissa nei panni dello stesso Frank jr.