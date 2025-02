Ilfattoquotidiano.it - “Pronto? Sono il maresciallo, sua figlia ha avuto un incidente…”: così i finti carabinieri truffavano gli anziani – Gli audio delle telefonate

21 le persone finite in carcere, 5 ai domiciliari e 3 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria, nell’ambito dell’operazione 2 ottobre (il giorno della Festa dei nonni) che ha smantellato una rete dedita alle truffe agli. Il modus operandi segue sempre lo stesso schema: le vittime vengono contattate telefonicamente da sedicenti marescialli deio avvocati che riferiscono che un prossimo congiunto dell’anziano (generalmente figlio o nipote) ha provocato un incidente stradale in cui è rimasta gravemente ferita la controparte. Per aumentare la pressione psicologica, i truffatori riferiscono alla vittima che, per evitare l’arresto del parente, è necessario pagare immediatamente una cauzione per risarcire il ferito. Acquisita l’intenzione di aiutare il parente in grave difficoltà, il truffatore spinge la vittima a mettere a disposizione il denaro e i gioielli presenti in casa.