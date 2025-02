Ilveggente.it - Pronostico Barcellona-Alaves: il dato sulla difesa non lascia scampo

Leggi su Ilveggente.it

è una partita della ventiduesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 14:00: probabili formazioni,, diretta tv e streaming.Chiuso il discorso qualificazione Champions League, ildi Flick in questo mese di febbraio – a differenza del Real Madrid – si potrà concentrare solamente sul campionato cercando di rosicchiare qualche punto agli uomini di Ancelotti. Sono sette, adesso, quelli di svantaggio rispetto ai Blancos e, a febbraio, tutto potrebbe succedere.: ilnon(Lapresse) – Ilveggente.itCerto, i catalani devono fare il proprio a partire dal pomeriggio di domenica quando ospiteranno l’che no, non è un ostacolo insormontabile. La truppa di Flick affronta una delle squadre che in questa stagione ha preso moltissimi gol: la bellezza di 33 ed è una delle peggiori difese del massimo campionato spagnolo.