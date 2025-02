Ilveggente.it - Pronostico Atalanta-Torino: questo segno non esce da sei anni

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la ventitreesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni,, diretta tv, streaming.Napoli e Inter continuano a macinare punti, ma l’non è ancora completamente fuori dalla lotta per lo scudetto. Sì, è vero, la Dea non ha cominciato bene il 2025, uscendo subito dalla Supercoppa Italiana e totalizzando solo due punti tra Udinese, Juventus e Napoli – particolarmente pesante la sconfitta interna con gli azzurri di Antonio Conte – tuttavia il distacco dalle due squadre che inmomento sono le principali favorite per la vittoria del tricolore è ancora colmabile (i partenopei hanno 7 punti in più).nonda sei(Ansa) – Ilveggente.itUna settimana fa l’, pur senza brillare, è tornata a vincere dopo un mese battendo in rimonta il Como grazie ad una doppietta di un ispiratissimo Retegui (1-2).