Promozione / La Jesina vince a Castelfidardo, 0-1 firmato Tittarelli

Buona prova dei leoncelli soprattutto nel secondo tempo. Cordella ad inizio di ripresa sbaglia un rigore. Sul finale due occasioni per i locali: prima Barigelli a tu per tu col numero uno leoncello non riesce a concludere, poi Stampella di testa manda alto VALLESINA, 1 febbraio 2025 –lasul sintetico die porta pressione alla leader Fermignanese che giocherà domani a Chiaravalle.Alla fine vittoria meritata ma i padroni di casa si sono dimostrati una validissima formazione.PRIMO TEMPOMeglio la squadra di casa ma lasul finale ha protestato per un presunto fallo in area su Russo.protesta leoncella per presunto fallo su RussoAl 5? intervento di pugno di Gasparoni su colpo di testa di un giocatore della Vigor, azione nata da calcio d’angolo. Giocano meglio i ‘gialli’ di Malavenda che controllano il possesso palla e provano a penetrare soprattutto dalla fascia sinistra d’attacco.