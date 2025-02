.com - Promozione / Il Moie Vallesina fa il colpaccio in casa del Vismara

Leggi su .com

Perdono inSassoferrato Genga e Barbara Monserra, vince il Marina: in gol bomber Pierandrei, 1 febbraio 2025 – Ilperde inper mano di uncorsaro andato in gol nel primo tempo con Mosca.Sabato senza punti anche per Sassoferrato Genga e Barbara Monserra che perdono incontro S.Orso e Marina. In gol Pierandrei di nuovo solo al comando nella classifica dei cannonieri.0-1– Melchiorri, Oliva, Bertuccioli (41’ st Amati), Harrach (12’ st Morani), Palazzi, Del Pivo, Pistola, Letizi, Montanari, Gaudenzi, Carnaroli (12’st Mazzari). All. Fulgini– Panfoli, Gregorini, Serantoni (30’ st Cameruccio), Carboni, Balducci, Marini, Nardone (17’ st Sassaroli), Mosca (20’ st Costantini), Pieralisi, Gueye (45’ st Bacelli), Pierpaoli (34’ st Nacciarriti).