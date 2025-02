Iltempo.it - Prodi dà la linea a Schlein: "No all'Albania, portiamo tutti i migranti in Calabria"

Avanti miei. Quando i piddini di Elly non sanno che pesci prendere, a dettare laè il solito Romano, lo statista che non va mai in pensione, colui che sa parlare di tutto e non solo di lotta al fascismo. IL RITORNO DEL PADRE DELL'ULIVO Il “mortadella” a una domanda di Antonio Di Bella sull'immigrazione caccia il coniglio dal cilindro o meglio presenta l' “alternativa made in Italy” al discusso modello. «Lo stesso campo – dice ai telespettatori di Tv2000 non si poteva fare in, così tra l'altro si dava lavoro a delle persone che ne avevano bisogno?». Secondo l'ex premier, l'accordo con Tirana non avrebbe alcun senso: «Si spende di più. Ci sono traffici internazionali. Si fanno costruzioni, che poi resteranno lì. Ci sono costi di trasferta». Ragione per cui, a suo parere, l'operazione voluta dall'esecutivo sarebbe un «semplice fatto di propaganda» e non un qualcosa di cui il Paese ha bisogno.