Iltempo.it - "Problema freudiano. Che paura ha?": Almasri, Prodi all'attacco di Meloni

Romanodetta la linea a Elly Schlein e attacca senza esclusione di colpi Giorgia, iscritta nel registro degli indagati dalla Procura di Roma per i reati di favoreggiamento e peculato in relazione alla vicenda del rimpatrio del cittadino libico. In un'intervista concessa a Repubblica, il "mortadella" ha risposto a una domanda sulla premier: "Forse si tratta di un amore non corrisposto, un? Scherzi a parte, può essere che le ricordi che la sinistra sa anche vincere. Sono stato l'unico". "Non nascondo la mia sorpresa quando ho visto la prima sortita della premier ad Atreju, e la mia incredulità quando ha inventato che fossi dietro alla denuncia di una persona (l''avvocato Luigi Li Gotti, ndr) che, come lui stesso ha detto, non ho mai incontrato. È improbabile checreda a quel che dice, ma certo pensa che le convenga dirlo.