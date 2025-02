Juventusnews24.com - Probabili formazioni Juve Empoli, ecco le prime indicazioni: importante novità in attacco e cosa filtra sui nuovi arrivati

di RedazionentusNews24, leidee di Thiago Motta e le possibili scelte dei bianconeri: le ultimissimeArrivano lesulle possibili scelte di mister Thiago Motta nella sfida dellacontro l’. Secondo quanto riportato da Giovanni Guardalà a Sky Sport, Renato Veiga e Kolo Muani (due dei treacquisti bianconeri) dovrebbero partire dal primo minuto.PAROLE – «Veiga titolare al fianco di gatti. Sarà out Cambiaso e come terzini dovrebbero giocare Savona e McKennie. InKolo Muani titolare mentre Vlahovic in panchina».Leggi suntusnews24.com