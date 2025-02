Sport.quotidiano.net - Primavera 2, il Pisa fermato ancora sul pari dall'Avellino

, 1 febbraio 2025 - Continua il periodo senza vittorie per il, che si deve accontentare di un pareggio interno contro l’. La gara, disputata a Peccioli, casa dellanerazzurra, si è conclusa sull’1-1, con ilche non riesce a sbloccarsi e allunga a cinque la striscia di partite senza successi, scivolando al nono posto in classifica. La partita - La partita si era messa bene per i padroni di casa, passati in vantaggio al 6' grazie a Frosali, abile a sfruttare un’azione e a battere Pizzella. Ilha cercato di gestire il vantaggio nel corso del primo tempo, senza però trovare il colpo del raddoppio. Nella ripresa, l’ha alzato il ritmo e trovato il pareggio al 49' con Fusco, bravo a sfruttare una disattenzione della difesa nerazzurra e insaccare alle spalle di Giuliani.