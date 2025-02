Ilgiorno.it - Prima nazionale:. Nino Formicola stasera al Fellini

Al Cinema teatrova in scena ladel tour "Se il tempo fosse un gambero". Firmato da due grandi maestri del teatro italiano, Garinei e Giovannini, lo spettacolo vanta un cast d’eccezione, con la presenza speciale del celebre(nella foto). Il comico, cabarettista e attore noto anche come Gaspare del duo comico "Zuzzurro e Gaspare", sarà sul palco accanto al poliedrico Antonio Ricchiuti che ricopre anche il ruolo di regista. Lo spettacolo va in scena oggi alle ore 20.45 presso il Cinema teatroin viale Lombardia,tappa di un grande tour che toccherà date in tutta Italia. La vicenda ha per protagonista una pacifica centenaria, Adelina, alla quale, nella circostanza del suo solitario compleanno, compare un diavolo di nome Max (interpretato dallo stesso Ricchiuti), mandato sulla terra per redimersi agli occhi del maligno (Enzo Giraldo): per la donna sarà l’inizio di un viaggio nel passato fino al 1925, affinché ella ceda alle lusinghe del principe polacco Amedeo Poniatowskij (, arcinoto volto della comicità televisiva a partire dai primi Anni ‘80) che, a suo tempo, la donna aveva rifiutato ma che, nel corso degli anni, aveva acceso in lei il sentimento del pentimento.